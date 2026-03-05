UAEで退避の男子テニス選手団、紆余曲折で脱出計画「無事に完遂出来そう」　台北経由で移動中「皆さん見守ってて」

アラブ首長国連邦（UAE）で開催されていた「フジャイラ・オープン」（ATPチャレンジャーツアー）に出場していたテニス男子の内山靖崇選手と松田龍樹選手が2026年3月5日、「中東脱出」を報告した。

試合中にドローン爆破 選手ら避難も

アメリカとイスラエルは2月28日、イランに対して「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」と名付けた大規模な戦闘作戦を実施。トランプ大統領は、攻撃によりイランの最高指導者・ハメネイ師が死亡したとSNSに投稿した。ロイター通信はイランの国防相と革命防衛隊のトップが死亡したと報じるなど、中東情勢が緊迫している。

こうした中、フジャイラ・オープンに参加するためUAEを訪れていたテニス選手らへの心配の声が広がっていた。イギリスのタブロイド紙「デイリー・メール」は3日、「【中東情勢】ドローン爆破でテニス大会がパニックに ドバイ近郊で選手らが避難を余儀なくされる」と題した記事を公開。試合中、会場から約9.7キロ離れた石油ターミナルで火災が発生したと報じた。

日本の松岡隼選手とベラルーシのダニール・オスタペンコフ選手の試合中に起こったもので、会場には空襲警報のサイレンが鳴り響き、選手やスタッフが即座に避難したという。火災の原因は迎撃されたドローンの破片によるものとみられる。

内山選手はXで「警報が鳴って大会会場から退避して、無事にホテルに戻りました。この映像はホテルの部屋から撮影した黒煙の様子。おそらくアラートが鳴った原因の火災場所と思われます。結構近い...」と報告。黒煙の上がる山を映した動画を公開していた。