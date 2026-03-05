【WBC】「まさか最大の難敵が」プレミア12王者・台湾、完封負けに韓国メディア衝撃　「痛手は投手運用の失敗」

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールCが2026年3月5日、東京ドームで開幕し、オーストラリアが台湾を3－0で破った。

エース温存せずに「崖っぷちの覚悟」で「早期投入する強手」

試合が動いたのは5回。無死1塁の場面で、オーストラリア代表のロビー・パーキンス捕手（31）がライトスタンドに叩き込み2点を先制した。7回には、トラビス・バザーナ内野手（23）がソロ本塁打を放ち突き放した。

一方の台湾は、打線が振るわなかった。オーストラリア投手陣に3安打に抑えられ完封負け。1次ラウンド・プールCは、24年「プレミア12」王者の台湾が破れるという、波乱の幕開けとなった。

プールCで、台湾のライバルとなる韓国では、複数のメディアが台湾の黒星を一斉に速報した。

プールCは、日本、韓国、台湾、オーストラリア、チェコが属し、総当たり戦の末、上位2チームが準々決勝にコマを進める。

「ベスト8」を目標に掲げる韓国にとって、1次ラウンド突破の最大のライバルとなるのが台湾だ。それだけに、ライバルの黒星は韓国にとって大きな衝撃だったようだ。

韓国メディア「スターニュース」（ウェブ版）は、「まさか！『最大の難敵』台湾、『伏兵』オーストラリアに0－3で敗北→3安打の貧打に投手運用まで全てが狂った」とのタイトルで記事化した。

記事では、「台湾が『伏兵』オーストラリアに崩れ、グループリーグ突破に赤信号が灯った。最も痛手となったのはやはり投手運用の失敗だ。当初台湾はオーストラリア戦で早期に優位に立ち、今後の韓国戦に『エース』チェン・ボーユーを温存する思惑だった。しかし、オーストラリア打線の粘り強い攻勢に試合が思うように進まないと、台湾ベンチはついに崖っぷちの覚悟でチェン・ボーユーを早期投入する強手を打った」と報じた。