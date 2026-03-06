「カイジ」「アカギ」の福本伸行氏、公式X開設　作品情報ほか「名言録」も投稿...「望みだろ・・・・・・！」

漫画「賭博黙示録カイジ」「アカギ－闇に降り立った天才」などで知られる漫画家・福本伸行さんの公式Xアカウントが、2026年3月5日に開設された。作品情報のほか、「名言録はじめ色々な企画をお届けしていきます」としており、同日にはさっそく「賭博破戒録カイジ」の「名言」を紹介している。

「カイジ」シリーズを出版する講談社は取材に、このアカウントは福本さん本人のもので間違いないと明かした。

「その狭間で生まれた言葉には、人間の本音が現れます」

同アカウントは、イラストが描かれた色紙を持つ福本さんの写真とともに、「福本伸行公式Xを開設しました」と報告。「作品情報や連載・出版のお知らせ、名言録はじめ色々な企画をお届けしていきます」と伝えた。

なお、アカウントの運営はスタッフが行うという。

同日には、「勝負、恐怖、希望、絶望。その狭間で生まれた言葉には、人間の本音が現れます。福本伸行作品の名言を紹介していきます」として、「名言録」の第一弾を投稿。「賭博破戒録カイジ」第111話から

「迷ったら・・・・・・・・

望みだろ・・・・・・！

望みに進むのが

気持ちのいい人生ってもんだろっ・・・・・・！

仮に・・・・・・

地の底に

沈もうともだっ・・・・！」

との名言を紹介した。

「カイジ」シリーズを出版しているほか漫画雑誌「モーニング」に福本さんの漫画「二階堂地獄ゴルフ」を連載している講談社広報室は3月6日のJ-CASTニュースの取材に対して、このアカウントが「ご本人のもので間違いありません」と回答した。

なお、このアカウントについて、講談社や各出版社は関与していないという。