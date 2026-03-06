大谷翔平「インスタ投稿」を台湾メディア分析　「謎の絵文字」は士気高める「結束の象徴」...その理由とは

台湾メディア「中国時報」（ウェブ版）が2026年3月5日、侍ジャパンの大谷翔平選手（ドジャース、31）のインスタグラム投稿に注目した。

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表は、6日に東京ドームで台湾代表と対戦する。日本代表にとって1次ラウンド初戦となり、今大会を占う上で重要な一戦となる。

一方の台湾は、5日の開幕戦でオーストラリア代表にまさかの完封負け。1次ラウンド突破へ黄色信号が灯った。

1次ラウンド・プールCは、日本、韓国、台湾、オーストラリア、チェコの5チームが属している。総当たり戦が行なわれ、上位2チームが準々決勝にコマを進める。

野球人気が高い台湾では、今大会の注目度が高い。さらに、大谷人気も高く、各メディアが連日、大谷の特集記事を組んでいる。

注目の日本戦を前に、「中国時報」が関心を示したのは大谷のインスタグラム投稿だ。

「大谷翔平選手がWBCの台湾対日本戦前に『謎の2つの記号』を投稿！」とのタイトルで記事を展開した。

大谷は5日に自身のインスタグラムを更新。東京ドームに集結した日本代表の記念写真2枚を添付し、「jp×」の文字に続く形で、湯気の立った湯呑みの絵文字を添えた。