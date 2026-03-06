米海軍横須賀基地の親善イベントが中止に　「国際情勢を踏まえ、開催が困難」

2026年3月21日に米海軍横須賀基地で開催を予定していたイベント「日米親善よこすかスプリングフェスタ2026」が中止されることになった。横須賀基地司令部と横須賀市が3月6日に発表した。横須賀市の発表によると、米軍側から「現在の国際情勢を踏まえ、開催が困難である」と連絡があったという。

市長「この度の中止を非常に残念に思います」

横須賀市公式サイトは「米海軍横須賀基地司令部から、現在の国際情勢を踏まえ、開催が困難であるとの連絡がありましたので、本イベントの開催を中止することといたしました」と報告した。

これを受けて、上地克明市長は

「『日米親善よこすかスプリングフェスタ』は毎年、市内外の多くの皆さまにご来場いただいているイベントであり、この度の中止を非常に残念に思います。イベントを楽しみにされていた皆さまにおかれましては、何卒、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」

とコメントを寄せた。