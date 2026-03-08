iPhone 17e、満を持して登場　MagSafe搭載＆最低ストレージ容量アップの朗報...注目の価格は意外にも

iPhone 17eが2026年3月2日、いよいよ発表された。いったいどんな機種になるのか、ポイントを確認していこう。

ついにMagSafeが！

iPhone 17eの発表日は事前の予想とはズレて3月2日になった。機能面は「概ね予想通り」だったといえるだろうか。以前から「廉価版iPhone」ユーザーが要望していた機能がついに実装され、さらに価格面でも「よくやった！」という好意的な声が相次いでいるようだ。

当初、「iPhone 17eは2月中に発表される」というものが最有力だった。さらには「2月19日に発表」というより細かいリーク情報も出ていた。しかし実際は、発表日は3月2日、発売日は3月11日となった。

機能面では、まず本体背面にMagSafeがついに搭載されたことがポイントだ。iPhone 16eでは非搭載で、これが画竜点睛を欠いていると受け止めるユーザーもいたことだろう。現在、MagSafeの機能を使う車載型スマホホルダーやAI連携ボイスレコーダーなどもあるからだ。今回、iPhone 17eにMagSafeが搭載された点はやはり朗報だ。

一方、画面上部にある黒いスペースの「ダイナミックアイランド」が搭載されるかどうか、注目を集めていたが、残念ながら見送られたようだ。iPhone 17eには16eと同様のノッチがある。