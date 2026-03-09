崖っぷち韓国、地元メディアが韓国系米国人選手を「戦犯」扱い...前回大会は韓国系エドマンを「役立たず」と酷評

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している韓国系米国人のシェイ・ウィットコム内野手（アストロズ、27）を「戦犯」扱いした。

「どうして英雄から逆賊に転落したのか」

1次ラウンド・プールCの韓国は、初戦のチェコ戦を11－4で大勝し、好スタートを切った。

第2戦は日本と対戦。前回大会王者に健闘したものの、大谷翔平選手（ドジャース、31）、鈴木誠也外野手（カブス、31）、吉田正尚外野手（レッドソックス、32）らに本塁打を許し、6－8で敗れた。

8日に行われた台湾戦は、延長戦の末、4－5で敗れた。この時点で、1次ラウンド1勝2敗で、準々決勝進出へ赤信号が灯った。

2連敗で崖っぷちに立たされた韓国。「OSEN」は、ウィットコムのプレーに注目し、「韓国系ウィットコム、英雄から逆賊へ 7打数無安打→なぜバント打球を3塁へ投げたのか」とのタイトルで記事化した。

ウィットコムは韓国系米国人で、アストロズに所属している。右のスラッガーで、25年シーズンは3Aで25本塁打を記録。今回、WBC韓国代表に初めて招集された。

今大会初戦のチェコ戦では、4打数2本塁打3打点の大活躍で、チームの勝利に大きく貢献した。ところが、7日の日本戦は4打数無安打2三振、8日の台湾戦は3打数無安打で、7打席連続ノーヒットだ。

肝心の日本戦、台湾戦で結果を残せなかったウィットコムに対して、「OSEN」は「母国のために献身していた韓国系選手は、どうして英雄から逆賊に転落したのか」と切り出し、こう続けた。