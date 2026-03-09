【WBC】これが日本との実力差か、韓国メディア嘆息...牧秀悟の打撃にみる日韓の決定的な違い

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）が2026年3月9日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）における日本と韓国を独自分析し、「チームバッティング」の中に日本との相違を見出した。

「安打・打点王がチームバッティングをしてアウトになる野球」

今大会、日本と韓国は1次ラウンド・プールCに属している。8日時点で、日本は3戦3勝で準々決勝進出を決めている。

一方の韓国は、初戦のチェコ戦は11－4で大勝したものの、日本戦は6－8で敗退、台湾戦は延長の末、4－5で落とし2連敗。通算1勝2敗で、目標としている1次ラウンド突破が厳しい状況にある。

前回大会の覇者である日本に対し、韓国は3大会連続で1次ラウンド敗退している。今大会の日本戦では、日本を大いに苦しめたが、両チームのここまでの結果は対照的だ。

今大会、日本と韓国の相違はどこにあるのか。「スポーツ朝鮮」は、「安打・打点王が自らチームバッティングをしてアウトになる野球...これが韓国と日本の実力差なのか」とのタイトルで、日本代表の牧秀悟内野手（DeNA、27）のプレーに言及した。

同メディアが注目したのは、オーストラリア戦の8回の攻撃場面だ。

日本は、先頭の村上宗隆内野手（ホワイトソックス、26）が四球で歩かされた。ベンチは、周東佑京外野手（ソフトバンク、30）を代走に起用し、打席には牧が立った。周東は、牧の3球目に盗塁を決め、無死2塁のチャンスを演出した。

このチャンスに牧は、周東を3塁に進めるために右打ちに徹した。結果、1塁ゴロで周東は3塁に進塁し、佐藤輝明内野手（阪神、26）のタイムリーでホームに生還した。