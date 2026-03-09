小泉進次郎防衛相、やす子に感謝「御協力、ありがとうございます」　予備自衛官として活動、9日も訓練で番組欠席

小泉進次郎防衛相が2026年3月9日にXで、お笑い芸人で予備自衛官として活動していることを公表しているやす子さんに、「予備自衛官としての御協力、ありがとうございます」と感謝を伝えた。

「皆さんが参加しやすい環境整備も進めていきます」

やす子さんは8日、月曜レギュラーを務める情報番組「ヒルナンデス！」の翌9日の放送について、「予備自衛官の招集訓練に参加中ナンデスのためお休みさせていただきます！！」と報告。「許可を得て投稿しています」として迷彩服を着た自身の写真も添えた。

翌9日、小泉氏はやす子さんの投稿を引用。「予備自衛官としての御協力、ありがとうございます」と感謝を述べた。

続けて小泉氏は、防衛省による予備自衛官の働きやすさのための環境整備について、

「現在開会中の国会で防衛省は、国家公務員や地方公務員が予備自衛官としての招集に応じやすい環境を整備するための法案提出を検討しているところです」

「やす子さんを含め民間企業等で働きながら予備自衛官になってくださっている皆さんが参加しやすい環境整備も進めていきます」

と伝えた。

やす子さんの予備自衛官としての活動をめぐっては、25年3月25日にXで、「自衛隊の活動の理解促進に貢献したとして 陸上幕僚長から褒賞をいただきました」と伝えている。