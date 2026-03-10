人気インフルエンサー、フォロワー100万人のTikTokアカウントが永久停止で嗚咽　「なんか泣けてきて...」

人気インフルエンサーのガミックスさんが2026年3月8日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、フォロワー約100万人を数える自身のTikTokアカウントが永久停止されたと報告した。

「複数のコミュニティガイドライン違反」で永久BANに

「TikTokが永久停止されました。復活しないなら引退します」と題した動画でガミックスさんは「俺のTikTokが永久停止された！」と切り出し、実際にアカウントが停止されたTikTokの画面をスマホに表示した。そこには「コミュニティガイドライン違反が複数あったため、このアカウントの使用が永久に利用停止になりました」などと明記されていた。

YouTubeチャンネルの登録者が104万人を数えるガミックスさんは「別に大したことないっすよ。別にTikTok消されてもYouTube残ってるもーん。全然悲しくない。全然悔しくないし」と強がるも、無念さを滲ませる。また，「おとといの朝に知ったんですよ」として、アカウント停止直後に撮影した映像も紹介。そこでは嗚咽しながら号泣しており、「俺が有名になったのが初めてがTikTokで。なんか泣けてきて...」と声を絞り出していた。