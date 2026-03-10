「しんどいわ」...人気バンド「the GazettE」の「悲しすぎる周年」にファン悲痛　結成記念日にギタリスト除名＆トラブル訴え

人気ロックバンド「the GazettE」が2026年3月10日にギタリスト・葵さんの除名を発表した。葵さんと他メンバーやスタッフとの間でトラブルがあったともしている。この日は結成24年の記念日でもあり、ファンからは悲しみの声が相次いでいる。

「除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」

「the GazettE」は公式サイトで、「我々the GazettEは、ギタリスト葵を除名し、今後袂を分かつ決断をいたしました」と報告。「新たな活動をお待ちいただいていた皆様に、このような突然のご報告となり、心よりお詫びを申し上げます」と謝罪した。

発表によれば、葵さんによる「一方的なバンド活動の放棄」や「既に決まっていたリリースやツアーに対する活動の妨害行為、それに伴う度重なる背信行為」があったという。

葵さん以外のメンバーは、「the GazettEを継続させるべく、再三にわたり直接の対話を求めましたが、全て拒絶され、代理人を通さなければ連絡すら取れない状態が続きました」とした。

このような中でさらに、葵さんによる次のような行為もあったと訴える。

「ファンの皆さまとの信用問題に関わることでもあるライブへの出演を一時拒否するような言動や、不当かつ高額な金銭の要求が繰り返されました」

「事実とは異なる情報が外部に一方的に発信され、故人であるメンバーに関わる大切な事柄までもが不適切に扱われるなど、守秘義務にも反する到底看過できない事態となりました」