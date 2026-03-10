ドバイ脱出の五輪メダリスト、W杯復帰14位「悔しい結果」も...　「負けないよ」総合表彰台へ熱意

ミラノ・コルティナ五輪のスキージャンプでメダル3つを獲得した日本代表、二階堂蓮選手（24）が2026年3月8日にインスタグラムを更新し、五輪後初のワールドカップ（W杯）を振り返った。

「まずは試合に出れることに感謝です」

二階堂選手は2月26日に飛行機のトラブルで出国予定がずれたため、オーストリアでのW杯ジャンプ男子第21戦を欠場したと報じられていた。3月1日からは、中東情勢の緊迫化で航空便がなくなり、経由地のはずだったアラブ首長国連邦（UAE）のドバイに滞在。6日にようやく出国し、フィンランドでのW杯第24戦に出場した。

その後、二階堂選手は8日にインスタで「オリンピック後のW杯凱旋は14位と悔しい結果ではございましたが、まずは試合に出れることに感謝です」と振り返った。

9日になって、大会公式インスタが「あと6試合、そして彼らは非常に接戦を繰り広げている...ダニエル・チョーフェニック選手（オーストリア）、フィリップ・ライムント選手（ドイツ）、それとも二階堂蓮選手（日本）？ワールドカップ総合表彰台に立つのは誰か？」と投稿。この時点で二階堂選手の総合順位は5位（939点）で、3位（999点）のダニエル選手とは60点差に迫っている。

投稿を受けて、二階堂選手は10日にストーリーズでリポストしながら、「負けないよ」と力こぶの絵文字を添えて意気込んだ。ライムント選手からは「Fight」とエールが寄せられている。