辻希美、「自分流」オーブン調理でハンバーグつくる...おいしそうに完成　「大成功です！」笑顔炸裂

タレントの辻希美さんが、2026年3月5日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【久しぶりの夕飯動画】辻、ついに説明書を読む！オーブンでフライパンなしハンバーグを作ってみたら...大好評」と題し、オーブンを使ったハンバーグの調理風景を公開した。

満足できる一品が完成

辻さんは、愛用のオーブンレンジが故障し、このたび新調したことを報告。タッチパネル式の最新のオーブンレンジを紹介した。

それを使ってハンバーグ作りに挑戦した辻さん。掲載されていたハンバーグのレシピは2人分だったが、5児を育てる辻さんにとってはギャップがある。そこで辻さんは「敷き詰めてとりあえず焼けばいいんじゃないの？」と、グラタンやミートローフと同じ要領で焼いてみることにした。

辻さんは、「マジで説明書通りやってって感じだと思うんですけど、ないんだもん！ 2人前の...何回もできないよ！」と、深皿にハンバーグの肉だねを敷き詰めていく。さらに、上にチーズを敷き詰め、その上にもう一度肉だねを敷き、チーズハンバーグを作っていった。

そして、「自分流でこちら焼いてみたいと思います！」「これで焼けたら、しかもおいしかったら、これめっちゃラクじゃんと思って」と、オーブンレンジでハンバーグを焼く。こうして完成したハンバーグは少し小さくなってしまったが、ソースをかけて目玉焼きをのせて食べると、「大成功です！」と笑顔。フライパン調理の手間がなく、満足できる一品が完成したようだ。

コメント欄では、「やっぱり大家族ママは、即効アレンジしていく精神が大好き」「辻ちゃんやっぱりいつも家族のためならって思いが溢れててすてき」「辻ちゃん前回のコメントもあり、説明書しっかり読んだとアピールが可愛すぎる」といった声が寄せられた。