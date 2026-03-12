田村淳、家族同伴時の盗撮行為に改めて注意喚起　反論の声には...「我慢しろってことを仰ってます？」と反応

お笑いタレントの田村淳さんが2026年3月11日、盗撮行為に関する注意喚起をXに投稿し、SNS上では、「当然の意見と思います」「この言葉が沢山の人に届きますように」などの声が寄せられている。

「家族といる時は許可なく撮影をするのはやめて欲しい」

田村さんは11日、盗撮行為について「僕のことは街で見かけた時に撮影してもらって構いません」としつつも、「家族といる時は許可なく撮影をするのはやめて欲しい」と注意喚起した。だが最後に、「この言葉は許可なく撮影をする人には届かないと思うけれど...」とも記した。

この投稿に対し、「一人の時は撮っていいとは寛大」「どうか届きますように...」「そもそも写真撮るなら先に声かけるのが常識です」「淳さんの家族に失礼」「常識だと思います」「家族はダメですよね」などの声が寄せられた。

だが、なかには、いわゆる「有名税」に関する反論も。この投稿に対し、田村さんは「我慢しろってことを仰ってます？」と反応している。

田村さんは、過去にも盗撮に注意喚起している。20年9月21日のX投稿でも、「僕が1人で居る時は、もうどう撮られても良いのですが...家族と居る時に写真や動画を撮るのは、本当に勘弁してもらいたい...せめて許可を取ってもらいたい...」と訴えていた。