犯罪スレスレ過剰営業で客とのトラブル絶えず　手遅れになるパターンも...悪質ホストにハマる女性の心理

2025年5月、風営法の改正が施行されてもなお、悪質ホストの逮捕が続く歌舞伎町。新ルール導入後も根本解決が難しく、過剰な営業で客と揉めるトラブルが絶えない。

女性側が違法行為を通報→逮捕へ至る流れが以前よりかは増えているものの、よくよく考えるとこれは当たり前だろう。今までクロい問題が明るみにならなかったぶん客側が黙り込み、悪質ホストはずいぶんと野放しにされていた。

ニュースになるのは氷山の一角に過ぎず、DVから結婚詐欺、売春斡旋など「どう考えてもアウト」な行為に走るホストは、一部でまだ存在し続ける。

なぜ悪質行為を許してしまうのか

大前提として悪質ホストが最もいけないのだが、担当（指名ホストのこと）に入れ込み、悪質行為を「許して」しまうことが、彼らがのさばる部分は否めない。世の中からすると「なぜ、そんな男に？」と疑問に思うものの、ワルい男にはそれなりの魅力があるらしい。顔が良い、駆け引きがうまいなど女性のハートを掴む術に長けていれば、自ずと客はつく。特に、心の隙間が広い人間ほどアメと鞭を使い分ける異性に恋焦がれがちな傾向が強く、DVや結婚営業をかけられると見事になびきやすい。ダメと頭ではわかっていながらもアメの甘さが忘れられないのだ。

悪質ホストにもさまざまなタイプが存在し、客の入れ替わりが激しい賛否両論タイプ、表と裏の顔が180度違うタイプなど多岐にわたる。前者は「支えてあげたい」という不思議な使命感を覚えた客がつき、後者は深く付き合わねば真の顔が見えないせいで客がハマった頃には手遅れになるパターンを招きやすい。ハマる心理や理由などを挙げ始めたら、おそらくキリがないだろう。

好きが憎しみに変われば店に通うのを中断したり、極論、警察に通報するまでに至るが、だいたいは情が湧いて目をつぶってしまう。今も好意と我慢を引き換えに夜遊びを続ける人が絶えないせいで、後になってからボロが出た結果、逮捕者の続出へとつながっているのだ。