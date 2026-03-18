「匿名の人が何を言ってんねん」侍ジャパン伊藤大海への誹謗中傷、日ハムOBが怒り...「日の丸背負って頑張ってくれた」

プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（54）が、2026年3月18日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表・伊藤大海投手（日本ハム、28）への誹謗中傷について、「何を言ってんねん」と怒りを示した。

日本プロ野球選手会は「誹謗中傷を多数確認」

WBC準々決勝が、15日に米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC1位の日本代表が、プールD2位ベネズエラ代表に5－8で敗れた。日本はWBC6度目の出場で、初めてベスト4進出を逃した。

日本が準決勝進出を逃したことで、試合後、SNSで日本代表選手への誹謗中傷とみられる投稿が相次いだ。

中でも、ベネズエラ戦の6回に、逆転3ランを浴びた伊藤に対して、伊藤のSNSに心無いコメントが殺到した。

このような事態を受け、日本プロ野球選手会は16日に公式Xを更新し、以下のようなコメントを投稿した。

「WBCの結果を受け、侍ジャパンの選手や監督・コーチ等に対する誹謗中傷を多数確認しています。これまでも日本プロ野球選手会では、選手を守る観点から、発信者情報開示や損害賠償請求、刑事告訴等の法的措置を多数行ってきました。今回の大会では、AIを活用したモニタリングにより投稿の確認・証拠保全を行っており、悪質な投稿については法的対応を含めて厳正な措置を講じます。選手が安心してプレーできる環境づくりへのご理解とご協力をお願いいたします」（原文ママ）