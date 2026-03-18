【WBC】「世界が本気になったら日本は勝てない」、識者が指摘する「フィジカル」の差...パワーは「韓国の方が世界に近付いている」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月17日にユーチューブを更新し、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）日本代表のベスト8敗退を分析し、「世界が本気になったら日本は勝てない」との見解を示した。

「やはりフィジカルが違いすぎる」

準々決勝が15日に米フロリダ州マイアミで行われ、1次ラウンド・プールC1位の日本が、プールD2位のベネズエラに5－8で敗れ、準決勝進出を逃した。日本はWBC6度目の出場で、初めてベスト4進出を逃した。

ベネズエラ戦は、初回に先制されるも、3回に森下翔太外野手（阪神、25）の3ランなどで逆転に成功した。一時はリードを3点に広げたが、日本のリリーフ陣が、5回に2ラン、6回に3ランを浴び、ベネズエラの重量打線に屈した。

大会2連覇を逃しベスト8敗退となった侍ジャパン。世界との差はどこにあるのか。高木氏は、「やはりフィジカルが違いすぎる」とし、「これから日本は世界で勝てないと思う。世界が本気になったら。今年の大会は、（各国）ある程度本気。メジャーリーグのメンバーが並んでいる。たくましさが違った」と分析した。

今大会、ベスト4入りした米国、ベネズエラ、ドミニカ共和国、イタリアの代表メンバーは、現役大リーガーが多くを占めた。なかでも、米国、ベネズエラ、ドミニカ共和国の打線は、大リーグのスター選手が顔を揃える超重量打線だった。

日本も大谷翔平選手（ドジャース、31）、鈴木誠也外野手（カブス、31）、吉田正尚外野手（レッドソックス、32）ら大リーガーが打線を引っ張ったが、ベネズエラのパワーにはかなわなかった。