西野亮廣、「酷いものだった」イベントを謝罪　「お客さんをナメていた」MC非難も...「自分の責任」

お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣さんが2026年3月17日にXで、16日に福岡市内で行われた映画「えんとつ町のプペル～約束の時計台～」のプロモーションイベントが、「酷いものだった」として、MCの姿勢などを批判しつつ「止められなかった自分の責任」と謝罪した。

「実はステージに上がる前から嫌な予感はしていた」

西野さんは、映画「プペル」の「『九州初上映』となる試写会」の上映前の登壇イベントについて、「薄ら寒いイベントになってしまいました」「酷いものだった」と明かした。なお、映画本編の評判については「ビックリするぐらい良かった」とした。

西野さんは、「実はステージに上がる前から嫌な予感はしていたんです」という。

西野さんによると、担当のスタッフが出番前の打ち合わせで、｢もし良かったら、冒頭は、『みんなに会えて嬉しかばい』と博多弁で挨拶をしてください。これ、ウケるんで｣と提案してきた。西野さんは｢いや、難しいと思います｣と返したが、スタッフは｢いやいや、天海祐希さんも、この挨拶をしてウケてたんで｣と食い下がってきたという。

西野さんはこの挨拶について、天海さんやアイドルが言えば成立するが、西野さんにとっては「とってつけたような博多弁の挨拶は、もはや『博多を小バカにしている』とも取られかねない最悪のアプローチ」と評した。

西野さんは何度か｢これは、本当に大丈夫ですか？｣と提案を取り下げるように話をしたが、「『いやいや、これはウケるんです！』の一点張り」だったという。

西野さんは、

「僕が本番で博多弁の挨拶をせずにスタートしたら、きっとスタッフさんは『なんで、やらないんだよ。一盛り上がり作れたのに』という誤ったストレスを覚えるだろう...とか」

「ここで僕が事故って見せないと、また今後も、この被害に遭う人が出てくるだろうな、とか」

などと考え、最終的には提案通りの挨拶をすることに決めたとした。