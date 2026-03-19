ぬいぐるみと過ごす姿で人気の子猿「パンチ」くん　市川市動植物園、4か国語で観覧時の注意事項を投稿

オランウータンのぬいぐるみを母代わりに抱く姿で一躍人気となった子猿「パンチ」をめぐり、市川市動植物園（千葉県市川市）が2026年3月19日にXで「ニホンザル（サル山）の観覧方法について」との注意喚起を公開した。

ルール違反の事案「当園へご意見や苦情をいただく機会が増えております」

パンチは生後約半年のニホンザルで、母猿が育児をしなかったことから飼育員による人工保育で育てられた。子猿は通常、生まれた時から母猿にしがみついて生活するが、母のいないパンチは代わりにオランウータンのぬいぐるみにしがみついている。ぬいぐるみに甘えながらも懸命に群れに馴染もうとする姿が注目を集め、SNSを中心に注目を集めた。

市川市動植物園には、パンチを見ようと国内だけでなく国外からも多くの来園者が訪れ、土日には入園待ち列が発生するほどの盛況ぶりとなっていた。

19日の投稿では、観覧時の注意事項を画像を交えて説明した。日本語のほか、英語・中国語・韓国語でも同様の呼びかけを行った。

同園はサル山での観覧方法について「ニホンザルへのストレス軽減を最優先に、そして次に多くの方がお楽しみいただけることを意識しつつ、試行錯誤を繰り返し、観覧ルールを公式Xで呼びかけてまいりました」いう。

「多くの方々にルールが浸透し、守っていただけるようになりました」としつつ、「残念ながら守られていない場面も目にいたします。またルール違反の事案について、付近で目撃されたお客様より当園へご意見や苦情をいただく機会が増えております」とした。