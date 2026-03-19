【WBC】大谷翔平から三振奪取のベネズエラ左腕、なぜこんな選手が韓国で解雇されたのか...地元メディア首ひねる

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）が2026年3月18日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ベネズエラ代表エンマヌエル・デヘスス投手（29）について、韓国プロ野球（KBO）リーグのチームから放出された理由を独自検証した。

KBO通算22勝20敗1ホールド防御率3.81

「OSEN」によると、元大リーガーのデヘススは、25年シーズンまで韓国プロ野球（KBO）リーグでプレーしていたという。

23年オフに、総額80万ドル（約1億2800万円）でキウム・ヒーローズと契約。KBOリーグ1年目の24年は、30試合に登板して13勝11敗、防御率3.68を記録した。

24年オフに、総額100万ドル（約1億5900万円）でKTウィズに移籍した。25年シーズンは、32試合に登板して9勝9敗1ホールド、防御率3.96にとどまった。

KBOリーグでは、2シーズン通算62試合に出場し、防御率3.81、22勝20敗1ホールドを記録。25年オフに、KTウィズとの交渉がまとまらず、大リーグのデトロイト・タイガースとマイナー契約を結んだという。

WBCベネズエラ代表入りしたデヘススは、今大会2勝をマークした。

8日に行われた1次ラウンド・プールDのイスラエル戦に先発し、5回を投げ2安打1失点（自責1）で勝利投手となった。

日本との準々決勝（15日）では、ベネズエラの3番手として4回にマウンドに上がった。

1死走者なしから源田壮亮内野手（西武、33）にヒットを許し、続く若月健矢捕手（オリックス、30）を四球で歩かせた。1死1、2塁のピンチで、主砲・大谷翔平選手（ドジャース、31）を打席に迎えた。

デヘススは強気の投球で2ストライク、1ボールと追い込むと、最後は138キロのスライダーで空振り三振を奪った。続く佐藤輝明内野手（阪神、27）も空振り三振に仕留め、ピンチを無失点で切り抜けた。