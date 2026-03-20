ひろゆき氏、小池都知事に「73歳って『おばあさん』でしょ」　独自見解にツッコミ多数

「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月19日、「おばさん」との表現に不快感を示していた小池百合子都知事に対し、疑問を呈した。

「『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど」

問題となったのは、鳥取県の平井伸治知事による発言だった。平井氏は18日の県議会で、少子化対策案を提案した県議の一般質問に対し、財政的に厳しいとした上で「東京だったら、すぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と回答。別の議員は「女性蔑視にあたるのではないか」と指摘し、発言を議事録から削除するよう求めた。

発言が相次いで報じられたことを受け、小池氏は19日の定例会見で「答えるのもむなしい感じがする」と語り、「知事みずからが先頭に立って、こうした『 おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるのではないか」としていた。

ひろゆきさんは20日、毎日新聞による「『よくご注意なさって』 小池都知事『おじさん発言』に不快感」との記事を引用し、持論をつづった。

小池氏の年齢を引き合いに、「小池都知事が『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど、73歳って『おばあさん』でしょ」。

「高齢女性の呼称は、おばさん、おばあさんでしょ。高齢男性は、おじさん、おじいさん」としている。