元人気カップルYouTuber「ゆりいち」いちろー、破局後の思い語る　「恋人は1ミリも作る気はない」

YouTuberのかの／カノックスターさんのチャンネルで2026年3月17日に公開された動画に、元カップルYouTuber「ゆりいちちゃんねる」のいちろーさんが登場。破局後の近況などを語った。

「生きるのにもう必死」

「ゆりいちちゃんねる」は、いちろーさんとゆりなさんのカップルYouTuberとして2017年7月にスタートしたが、26年1月31日、破局と、二人での活動終了を動画で発表した。

かのさんから「正直別れてからモテるっすか？」と聞かれると、「そんなことないですよ」と否定。かのさんは「嘘だ」と笑ったが、いちろーさんは「僕が女性側だったとしたら、（前の恋人と）9年付き合ってた男性を狙わないと思います」と答えた。

SNSのメッセージなどは届いていると明かしたが、「実生活で（言い寄られることは）ない」と話していた。

いちろーさんは今のところ、「恋人は1ミリも作る気はない」という。現在は「生きるのにもう必死」とのことで、「自分自身のことを客観的に見た時に、男性として好きになってもらえるように努力はするから、そこからじゃないですか？」と考えを語っていた。

ちなみに、ゆりなさんとは今でも連絡を取ることがあるという。二人で飼っていた犬をゆりなさんが引き取ったため、トリミングに連れて行く時などに連絡を取るが、「極力もうしないように、責任持ってやってます」と明かしていた。