ひろゆき氏「オジ・オバ呼びへの反感」に持論...「幼稚な現実逃避」「40過ぎたうちらはおじさんとおばさん」

「ひろゆき」こと実業家の西村博之さんが2026年3月21日、鳥取県の平井伸治知事による小池百合子都知事に対しての「おばさん」発言をめぐり、さらなる持論を展開した。

「こうした『おじさん発言』をしているからこそ...」

問題となったのは、鳥取県の平井伸治知事による発言だった。平井氏は18日の県議会で、少子化対策案を提案した県議の一般質問に対し、財政的に厳しいとした上で「東京だったら、すぐにやるおばさんがいらっしゃるかもしれません」と回答。別の議員は「女性蔑視にあたるのではないか」と指摘し、発言を議事録から削除するよう求めた。

発言が相次いで報じられたことを受け、小池氏は19日の定例会見で「答えるのもむなしい感じがする」と語り、「知事みずからが先頭に立って、こうした『おじさん発言』をしているからこそ、女性がその土地に希望を持てなくなるのではないか」としていた。

ひろゆきさんは20日、一連の騒動を伝える記事を引用し「小池都知事が『おばさん』と呼ばれることに不快感ってのがよくわからないんだけど、73歳って『おばあさん』でしょ」とXで主張。「高齢女性の呼称は、おばさん、おばあさんでしょ。高齢男性は、おじさん、おじいさん」とつづった。