労働4時間で限界「虚弱エッセイ」に相次ぐ体験談　「限界が来ている」過渡期の今、識者が読み解く社会背景【#虚弱を考える】

「自分だけじゃなかった」「めちゃくちゃ分かる」――。1995年生まれの文筆家「絶対に終電を逃さない女」さん（終電さん）が自身の「虚弱体質」をめぐる日常生活と思索について記したエッセイ「虚弱に生きる」（扶桑社）が大きな反響を広げ、共感する声が相次いでいる。

もともと「虚弱体質」や「虚弱」という言葉は一定の市民権を得ていた。しかし「虚弱に生きる」のように、自身の虚弱体質を赤裸々に打ち明けた著作はほとんど見当たらず、国立国会図書館サーチでも「虚弱」を冠した一般書は数えるほどしか確認できない。

なぜ今になって、虚弱体質が語られ、これほどの共感を集めているのか。また、そもそも虚弱体質とは、どのような体質なのか。3回にわたって当事者や識者と考えるシリーズ最終回は、フランツ・カフカ研究で知られる文学紹介者・頭木弘樹氏と、日本東洋医学会の理事で北里大学北里研究所病院の漢方鍼灸治療センター長・星野卓之氏に話を聞いた。

「虚弱に生きる」は「本当に画期的な本」、その理由とは

「虚弱に生きる」には、終電さんが自身の虚弱体質と向き合ってきた経緯が書かれ、健康や体力、労働、時間、運動などをめぐる思索がつづられている。

20代前半からさまざまな不調に見舞われ、病院に行っても原因が分からない。体力も筋力もなく疲れやすいため、体調を崩さずに済む労働時間が1日4時間・週20時間だと明かしている。

頭木氏は、同書について「本当に画期的な本だ」と絶賛する。

「自身の体験を本にするには、『死にかけている』『難病を患っている』といった深刻な状況でなければ成立しない空気があり、『病気ではないが体が弱い』という場合だと難しかったと思います。そうした中で、ずばり『虚弱』で書いたのが、本当に素晴らしかった」

頭木氏は大学3年生の20歳のとき、国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を患い、13年間の闘病生活を送った。20年8月発売の著書「食べることと出すこと」（医学書院）では、食事と排泄が「当たり前」ではなくなった自身の体験を記している。

「虚弱に生きる」を読んで、難病でも虚弱でもさまざまな困りごとが共通していることに驚いたという。「健康がスタートラインだとしたら、私はずっと、スタートラインを目指している」「体力がないと時間がなくなる」「体力をつけるための体力がない」などの表現に共感したと話す。

毎月開催している読書会でも同書を扱った。すると、多くの参加者から「じつは自分も虚弱で悩んでいたが、診断のついた病気とは違うので言い出しづらかった。でも、言ってもいいのだと分かった」という意見が寄せられたという。