飛び石でレンタカーに傷→高額修理代請求が波紋　返金で一件落着も...こんな事態はどうやって防ぐ

格安料金で知られる「ニコニコレンタカー」で車を借りて返却すると、飛び石の傷を指摘されて修理代を請求されたとのX投稿が、大きな話題になっている。

写真で示された傷は小さく、他のフランチャイズ店舗からも、請求に疑問が出た。運営会社のレンタス（横浜市港北区）は、「慎重な判断を要する事案」だったとし、総合的に勘案した結果、請求を取り止め、支払い分を返金したと公式サイトで明らかにした。

「これでは怖くて借りれなくなりますね」

車体部分を指差す先には、ほこりとも見間違うかのような白い点が見える。

この写真の投稿者は2026年3月17日、友人がボディ2か所に見つかった小さな飛び石の傷を巡って、8万8000円を請求されたと明かした。こうした場合、支払いの義務があるのかどうかと問題提起している。

この投稿は、1万件以上リポストされて、大きな反響を呼んだ。

同じように、ささいな傷で数万円を請求されたといった報告もいくつか出たが、何度か借りてもそんな体験をしたことはないとの声もあった。

今回の投稿に対し、「小石レベルだと気づかないだろう」「これでは怖くて借りれなくなりますね」「利用者に請求するのは無理があるのではないか」と共感も寄せられた。

その一方、ニコニコレンタカーは、フランチャイズ展開しているため、店によっても違うのではないかとの指摘もあり、あるFC店は、写真のような傷では修理代を請求していないとX上で明言した。

この騒ぎを受け、ニコニコレンタカーは、17日のうちに公式Xを更新し、次のように投稿した。

「この度は車両の傷の請求に関する件で、多くの方にご心配をおかけしておりますこと、深くお詫び申し上げます。現在FC本部で詳細な状況の確認および調査を進めており、店舗を含む関係各所と連携しながら適切に対応してまいります」

そして、19日になって、調査結果の報告を公式サイトで行った。