元ジャンポケ斉藤慎二被告、バームクーヘン巡る偽アカウントに注意喚起　「ブロックと通報をお願いします！」

お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバーで、現在不同意性交等の罪に問われている斉藤慎二被告が2026年3月24日にXを更新。TikTokに自身の偽アカウントがあるとして注意喚起を行った。

「名前・写真を使った偽アカウント」

24年10月に吉本興業とのマネジメント契約が解除された斉藤被告。一方、2025年4月からは「バームSAITOU」というバームクーヘンの移動販売を行っていた。

なお、25年11月に「FRIDAY」が、斉藤被告が協力を得ていたバームクーヘンの販売社に報酬を支払っていないことが報じられて以降、「クーヘンSAITO」と名前を変え、公判中の現在もバームクーヘンの販売を行っている。

そんな中、斉藤被告は24日にXを更新し、「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」とTikTokアカウントのスクリーンショットを公開。

スクリーンショットに映っていたのは「バームさいとう」という名前のアカウントで、斉藤被告の画像や動画が無断転載されていた。

斉藤被告は「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と呼びかけていた。