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元ジャンポケ斉藤慎二被告、バームクーヘン巡る偽アカウントに注意喚起　「ブロックと通報をお願いします！」

2026.03.24 14:05
社会班

   お笑いトリオ・ジャングルポケットの元メンバーで、現在不同意性交等の罪に問われている斉藤慎二被告が2026年3月24日にXを更新。TikTokに自身の偽アカウントがあるとして注意喚起を行った。

  • 斉藤慎二被告のインスタグラム（＠kuchensaito）。最近はバウムクーヘンを販売している
    斉藤慎二被告のインスタグラム（＠kuchensaito）。最近はバウムクーヘンを販売している
  • 「バームさいとう」は偽アカウントだ（斉藤被告のX（＠chsaito）から）
    「バームさいとう」は偽アカウントだ（斉藤被告のX（＠chsaito）から）
  • 斉藤慎二被告のインスタグラム（＠kuchensaito）。最近はバウムクーヘンを販売している
  • 「バームさいとう」は偽アカウントだ（斉藤被告のX（＠chsaito）から）

「名前・写真を使った偽アカウント」

   24年10月に吉本興業とのマネジメント契約が解除された斉藤被告。一方、2025年4月からは「バームSAITOU」というバームクーヘンの移動販売を行っていた。

   なお、25年11月に「FRIDAY」が、斉藤被告が協力を得ていたバームクーヘンの販売社に報酬を支払っていないことが報じられて以降、「クーヘンSAITO」と名前を変え、公判中の現在もバームクーヘンの販売を行っている。

   そんな中、斉藤被告は24日にXを更新し、「現在、私の名前・写真を使ったこちらの偽アカウントが確認されています！」とTikTokアカウントのスクリーンショットを公開。

   スクリーンショットに映っていたのは「バームさいとう」という名前のアカウントで、斉藤被告の画像や動画が無断転載されていた。

   斉藤被告は「もし偽アカウントからメッセージが届いた場合は、絶対に返信せず、ブロックと通報をお願いします！」と呼びかけていた。

バームクーヘン
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