「麻央さんがどんなにか喜ばれて...」市川團十郎・長男が13歳に！　父奮闘で「凄い湿布の枚数」の声も

歌舞伎役者の市川團十郎さんが2026年3月22日にブログを更新し、13歳になった長男・勸玄くん（市川新之助）の誕生日会を催したことを報告した。

「昨晩は、身体中に湿布を貼り寝ました」

團十郎さんは22日にブログで子どもたちの写真を披露し、友達らと誕生日会へ行くことを明かした。その後には14歳長女・麗禾さん（市川ぼたん）が同席する中でケーキのロウソクを吹き消す勸玄くんの姿を公開し、「おめでとう うれし、」と祝った。

一方で「３時間」とのエントリーで「ノンストップで、運動してしまった、、やってしまった、、しかも13歳たちと、」と説明したり、「家にて」とのエントリーで「人狼（編注：パーティーゲーム）、、エンドレス、、」と報告したりする一幕も。

23日朝には、自身の太ももに複数枚の湿布を張った様子をみせ、下記のように記している。

「昨晩は、身体中に湿布を貼り寝ました、父頑張ったので笑、、」

一連のコメント欄には「麗禾お姉ちゃんや團十郎パパが嬉しそうですね」「麻央さんがどんなにか喜ばれていることと思います」「今まではママ似だったけどだんだんパパに似てくるかもね」などの反応や、「凄い湿布の枚数です」「父として頑張った勲章のシップ 3時間はきつかったと思います」「痛々しいけれど、楽しい思い出になりましたね！」といった声が寄せられている。