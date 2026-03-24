川越シェフが現在の姿を公開→SNS反響「お顔デカくなってて吹いたw」　スマホ撮影の疑問投げかけ

イケメンシェフとしてテレビ番組などで活躍した料理人・川越達也さん（53）がXで公開した自身の近影がSNS上で大きな反響を広げ、「顔芸がおもろすぎる」「お顔デカくなってて吹いたw」などの声が上がっている。

「3枚目で今日一の笑いでたw」

川越さんは2026年3月21日、「スマホカメラ有識者の方教えてください！」とXで切り出し、自身の近影を計3枚投稿した。

1枚目はフラッシュをオフにした写真で、2枚目と3枚目はオンにした写真だという。その上で、涙目の絵文字マークとともに「なぜこんなに顔が大きくなるのでしょうか」と問いかけた。

この投稿が24日14時までに600万回以上表示されるなど大きな注目を集め、川越さんの疑問に答える投稿などが相次いで寄せられている。

また、3枚目の写真では、川越さんが顎を突き出しながらカメラを見つめていたため、この写真を面白がる声も上がった。「3枚目面白すぎる」「3枚目で今日一の笑いでたw」「あの頃の川越シェフはどこへ...」などの声が寄せられている。

川越さんは同日Xを再び更新し、「『2倍で撮るべき！』とのことなので早速！」とコメントした上で、等倍と2倍で撮った自身の写真をそれぞれ公開。続く投稿では、「ちなみにこちらは失敗ver」として、半目の写真も公開している。