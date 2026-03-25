「役満ボディー」岡田紗佳＆元NHK中川安奈アナ、ダブル役満級2ショットに反響　「めっちゃくちゃ可愛い～」

NHKを退局しフリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年3月21日、自身のインスタグラムを更新。「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）との笑顔ショットを披露した。

「岡田さんに対して私の目がハートに」

中川さんは、フジテレビ『突然ですが占ってもいいですか？』の出演を報告。「しかも同い年の岡田紗佳さんと」と明かし、岡田さんとの2ショットやワンピースを着こなすソロショットなど6枚の写真を投稿した。

中川さんは「岡田さんはフリーになってすぐから何度も番組で共演させていただいていて、密かに憧れている部分がたくさんあって...という存在だったので、今回こうして2人で呼んでいただけてとってもテンションがあがりました」と語っていた。

また、「収録でも岡田さんに対して私の目がハートになっているところが多々あると思います」とし、「そしてそれに対する岡田さんの反応がまた...ふたりのコントラストもお楽しみいただけると思います笑」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、中川さんはデコルテ部分がシアーデザインになったワンピースを着用。岡田さんは白いシャツワンピースというコーデだ。2人ともピースサインをして笑顔をみせていた。

この投稿には、「めっちゃくちゃ可愛い～」「美しすぎます」「ずば抜けて綺麗！」「衣装めちゃくちゃ似合ってて素敵」「いつもながら美人」といったコメントが寄せられていた。