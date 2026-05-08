「スイミー」模倣し「特定の政党の宣伝と思われる」投稿に...「一切許諾を行っておりません」　出版社が抗議

絵本・児童書を中心に刊行する出版社「好学社」は2026年5月8日に公式Xで、同社が出版するレオ・レオニ氏作・谷川俊太郎氏訳の「スイミー」を模倣した絵や文章を使い「特定の政党の宣伝と思われる目的でSNSに投稿等している事例」を確認したとして、抗議するとの声明を発表した。

「かかる模倣行為は著者及び翻訳者の権利を侵害する不正利用」

好学社は、

「今般、当社が出版している『スイミー』（レオ・レオニ／作 谷川俊太郎／訳）の絵及び文章を模倣し、特定の政党の宣伝と思われる目的でSNSに投稿等している事例を確認いたしました」

と報告。版元である同社と、著作権者、翻訳権者は、「いずれもこれらの利用について一切許諾を行っておりません」とした。

該当の投稿は「既に削除されているようです」としたうえで、「かかる模倣行為は著者及び翻訳者の権利を侵害する不正利用であり、当社は版元として厳重に抗議するとともに、厳正に対処してまいります」と、方針を示した。