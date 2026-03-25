高知東生氏、300円サンドイッチ万引き疑いで逮捕の坂口杏里に...「ピンチをチャンスに変えて」

元俳優の高知東生さんが2025年3月24日にXを更新。コンビニでサンドイッチを万引きしたとして逮捕され、勾留されていると報じられている元タレントの坂口杏里容疑者の件について言及した。

「どんな仕事に向くか検討してみたらどうか？」

坂口容疑者は今月17日、都内のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチを万引きした疑いで現行犯逮捕され、24日時点でも勾留されていると報じられていた。

高知さんは同日にXでこの件について触れ、「まだ勾留されているというが余罪があるのか？」と、窃盗で1週間も続く勾留に疑問。つづけて、高知さんは「いずれにせよこのピンチをチャンスに変えて欲しい」とコメントした。

そのために、「誰かしっかりした支援者に繋がり、場合によっては生活保護を受給し生活を立て直す。そして適正検査などを受けてどんな仕事に向くか検討してみたらどうか？」と自身の考えをつづっていた。

このポストには、「医療や福祉につながって、きちんと心休まる時間が訪れてほしいです」「チャンスに変える前に保護が必要かと」という声が集まっていた。