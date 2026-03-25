太田光代氏、「戦争反対」めぐる環境で訴え　なぜ「当たり前のことを言うことが駄目になったの？」

漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの社長の太田光代氏が2026年3月25日にXを更新。「戦争反対」と声を上げることがなぜ「駄目になったの？」と訴えた。

「それって誰が扇動してるの？」

発端となったのは、光代氏が同日に投稿した「私は戦争に反対です」というポスト。光代氏は、「エンタメ業界は、戦争に反対という認識をしています」と自身の認識を明かした。

また、「戦争に賛成したらクリエイター達はどうなるか。意に沿わない作品を作成させられたり、戦争を煽るようなことを言わされるのは、先の戦争で理解している」とし、「エンタメ業界は平和の中で成り立っていると、私は思います」とつづっていた。

しかし、このポストに対し一部Xユーザーから「もうしゃべらないでください」「旦那を操るな！」といった声が寄せられ、光代氏は引用で「なぜ？」と困惑を明かしていた。

その後、光代氏は再びXを更新し、「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？」と疑問を呈した。

また、「それって誰が扇動してるの？最近まで普通だった言葉よ」と訴えていた。

このポストには、「誰が戦争反対といってはいけないと言ったのか」「ダメになんかなってないよ？」「人類共通の願いなので言うことが駄目になったわけではない」という声が集まっていた。