松本人志×人気アイドルが電撃コラボ　コミカルダンスに騒然「何事？」「理解が追いつかない」

お笑いコンビ「ダウンタウン」の松本人志さんが人気アイドルグループの公式SNSに登場し、突然のコラボに驚きや困惑の反応が広がっている。

「何かの番組が解禁される？」の声も

男性11人組アイドルグループ「INI」の公式TikTokが2026年3月25日に更新され、

「#松本人志 さんと噂のウマ娘！」

などとして約18秒の動画を公開した。番組セットとみられる背景で、カジュアルな装いの松本さんと学生服を着たINIメンバーが登場。スマホゲーム「ウマ娘プリティーダービー」をもとにしたBGMに合わせて、INIの西洸人さんと松田迅さんとともに、松本さんがコミカルな踊りを披露している。

突然のコラボを受けて、動画のコメント欄には「まっちゃんがINIのtiktokにいるの何事？」「理解が追いつかない。笑」「松本人志さん？？？本物？？」「何かの番組が解禁される？まっちゃんのコンテンツ？楽しそうだけど」「嬉しいよりも複雑が圧倒的に勝っている」「急にこれ出てきたら困惑するよね？www」といった声が集まっている。

今回の投稿に至った背景は不明だが、INIの所属事務所「LAPONEエンタテインメント」は吉本興業ホールディングスと韓国のエンタメ企業・CJ ENMが共同設立したというつながりも。今後の予定では、ダウンタウンの浜田雅功さんがMCを務める音楽フェス「ごぶごぶフェスティバル」（6月6日・7日開催）への出演も控えている。