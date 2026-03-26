登録者数87万超YouTuber、1年半ぶり動画で告白　「結婚してました」「もうすぐパパになります」

チャンネル登録者数87万超のYouTuber、みやゆうさんが、2026年3月21日にチャンネルを更新。近況を報告した。

「元気にやっております」

みやゆうさんはゲーム実況などで精力的に活動していたが、2024年8月に更新したゲーム実況動画を最後に、チャンネルを更新していなかった。

そして26年3月21日、「ご報告」と題した動画を公開。1年半以上更新が開いたことについて「ごめんなさい。本当にすいません」と謝りつつ、「元気にやっております」とした。

「話したいことはいろいろある」といい、「結論から言うと、みやゆうさん、結婚しました」と公表。「結婚しましたっていうか、結婚してましたかな」「もう2年経って、今年が3年目」と明かした。

報告が遅れた理由については、「プロポーズとかフォトウエディングとか、動画にしたいなってずっと思ってたんだけど、結局そのまま2年悩んでこれ」と語った。あわせて、スーツ姿で手紙を手にした、プロポーズの時とみられるみやゆうさんの写真も公開された。

さらに「もうすぐパパになります。子供も生まれます」と報告した。結婚相手については「ネットで活動してる人とかではない」とのこと。最後には「これからチャイルドシートを買いに行かなきゃいけない」として、動画を締めていた。