ヒロド歩美アナ、東京ドームで驚きの再会2ショ　「26年前にオーストラリアに住んでいた時の家族友達なんです」

フリーアナウンサーのヒロド歩美さん（34）が2026年3月23日、自身のインスタグラムを更新。奇跡的な再会があったことを報告した。

ヒロドアナは、テレビ朝日系の夜の報道情報番組「報道ステーション」のスポーツキャスター、夏の甲子園のダイジェスト番組「熱闘甲子園」のMCで知られる。

「まさか26年ぶりに東京ドームで」

「ちょっとこの感動を共有してもいいですか？笑」

そう書きだしたヒロドアナは、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）でオーストラリア代表として出場した、ジョージ・カリル選手を紹介した。「実は、私が26年前にオーストラリアに住んでいた時の家族友達なんです」というのだ。

ヒロドアナは、「当時はメルボルンで遊んでいたけど、まさか26年ぶりに東京ドームで、しかもWBCのメディアと選手として再会するなんてびっくり！『Vicky』って覚えてくれてて安心しました笑」とつづった。

そして、「日本の野球にも興味があるそうで、いつかNPBの現場で会えることがあるかもしれない...なんて心が躍る瞬間がありました」「Good to see you George！」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ストライプが入ったグレーのジャケット姿のヒロドアナと、オーストラリア代表のTシャツ姿のカリル選手との2ショットを披露していた。