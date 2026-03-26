ドジャースは「親日球団」、不調・佐々木朗希ローテ入り→韓国人は打率4割でもマイナー...韓国メディアは大不満

韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月25日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースを「親日球団」と批判的に報じた。

「ファンの野次にもロバーツ監督の『尽きることのない日本愛』」

同メディアが不満を示したのは、韓国出身キム・ヘソン内野手（27）と、日本出身の佐々木朗希投手（24）を巡る、デーブ・ロバーツ監督（53）の起用法だ。

大リーグ2年目となるキムは、オープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録。課題の打撃で好調さをアピールするも、マイナー降格となった。

一方、佐々木はオープン戦で結果を残せなかった。オープン戦最後の登板となった24日のロサンゼルス・エンゼルス戦では、計2回3分の0、無安打5失点、2三振6四球2死球の大乱調。これでオープン戦の防御率は15.58にまで跳ね上がった。

打率4割超えもマイナーに降格したキムに対して、防御率15.58の佐々木はメジャーに残留し、開幕ローテーション入りが決まっている。31日（日本時間）に行われるクリーブランド・ガーディアンズ戦の先発に内定している。

「スポーツ朝鮮」は、このようなロバーツ監督の起用法に納得のいかないようで、「本性を露わにした『親日球団』ドジャース！打率4割の韓国人打者は降格、防御率15.58の日本人投手が先発...ファンの野次にもロバーツ監督の『尽きることのない日本愛』」とのタイトルで怒りを込めて報じた。

記事では「佐々木はオープン戦で防御率15.58を記録し、深刻な不振に陥った。それにもかかわらず、ロバーツ監督はシーズン開幕時に彼に先発ローテーションの一角を任せるつもりだと強調してきた。ロバーツ監督の起用法にファンは反発している。今の調子ではマイナーリーグに降格するか、あるいはブルペンに戻るのが妥当だという主張だ」とした。