自衛官の大使館侵入まで高市がらみで非難！「反日の口実作り」に中国あまりの無理筋

現役の自衛官が東京・元麻布の中国大使館に侵入した事件で、中国政府は「新型軍国主義の現れ」「日本政府の誤った対中政策が原因」と日本を非難、フジテレビ系朝の情報ワイド「サン！シャイン」は2026年3月26日の放送で、「新たな対日圧力の口実にするのではないか」と心配した。

中国外交部の報道官はまったく逆の発表

侵入した3等陸尉・村田晃大容疑者（23）は、2026年3月24日に宮崎・えびの駐屯地を無断欠勤して上京、ネットカフェに宿泊して、翌朝に中国大使館に隣接するビルから塀を乗り越えて侵入した。持っていた包丁は都内で購入したとみられる。

警視庁の調べに、村田容疑者は「日本への強硬発言を控えてほしかった」「中国大使に直接伝えたかった」「（包丁は）意見が聞き入れなかったときに自決しようと思って持っていた」と供述しているという。

しかし、中国外交部の報道官はまったく逆のこんな発表をした。「（自衛官は）神々に代わって中国外交官を殺害すると脅迫した。この事件は、日本国内における極右思想と勢力が極めて猖獗(しょうけつ)であり、新型軍国主義が勢いに乗って害となることをあらためて示している」

猖獗は悪いものが蔓延するというような意味で、日本の中国敵視と右傾化が侵入事件の引き金で、個人的な犯罪ではないというのだ。