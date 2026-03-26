なぜ巨人・若手は伸び悩むのか？元ヘッドが指摘する「選手ファースト」...コーチが何か言ったら「悪いように言われる」

プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（54）が、2026年3月24日に公開された野球解説者・片岡篤史氏（56）のユーチューブ動画に出演し、巨人の若手が伸び悩む理由について、「選手ファーストになりすぎた」との見解を示した。

「若手の生え抜きには期待しているが、それに応えていない」

現役時代、巨人一筋でプレーした元木氏は、引退後の19年に古巣・巨人のコーチに就任。原辰徳監督のもと、20年にはヘッドコーチとしてチームを支えた。

23年オフ、原監督の退任に伴い巨人を退団し、現在は野球解説者、タレントなど幅広く活躍している。

動画の冒頭で、片岡氏が「今年の巨人軍は前評判が良くない」と切り出し、「岡本（和真）がメジャーに行ったりして、外から見ていて、浅野（翔吾）とか若い選手が最近、出てこないと思っている。元コーチから見て、期待するジャイアンツの選手は誰？」と問いかけた。

これに対して元木氏は「若手の生え抜きには期待しているが、それに応えていない」とし、自身の経験から巨人の若手について言及した。

「このご時世の、コーチが何か言ったら、コーチが悪いように言われるご時世に、どっぷりはまっているからだと思う。若い選手が『練習やってますよ』と。やってますよじゃなくて、1軍で、あの打席で、少ないチャンスをものにするために『これでいいのか』という感じはします」

現役時代、日本ハム、阪神でプレーした片岡氏は、他チームから見た巨人の印象について、こう語った。