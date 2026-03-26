レイザーラモンHG（50）、細木数子ドラマ化で「放送事故」再現か　「見た目」の変化にネット注目

人気占い師・細木数子さん（享年83）の波乱の人生を描いたNetflixドラマ「地獄に堕ちるわよ」の予告映像が2026年3月25日に公開され、SNS上では、お笑い芸人のレイザーラモンHGさん（50）が出演していると注目を集めている。

「あの頃から全然見た目が変わってないことがすごい」

同ドラマの予告映像では、テレビに映る番組にHGさんが出演しているカットが含まれている。「細木数子vsレイザーラモンHG」「細木大激怒！！」という番組テロップが表示されており、HGさんが「占いフォー」と言いながら決めポーズを取っている映像だ。

細木さんとHGさんを巡っては、細木さんをメインにしたバラエティー番組「ズバリ言うわよ！」（TBS系、04～08年放送）で、ゲストで出演したHGさんが細木さんを激怒させたことで知られている。

HGさんは3月25日、「地獄に堕ちるわよ」の一場面をインスタグラムに投稿。この画像では、俳優・戸田恵梨香さんが演じる細木さんの目の前で、HGさんが持ちネタを披露しているようにみえる。

HGさんは、同ドラマに出演していることを報告した上で、「忘れもしない21年前のあの日、たったひとつの武器だけを持って全力を尽くしました。まるであの日にタイムリープしたかのような時間でした」とコメントしている。

HGさんが出演することを受け、SNS上では、「リアルタイムで観てたなぁ」「この放送事故リアタイしてたわ」「そこまで再現するとはw」「ワクワクだなぁ」「激アツ！」「いますぐ見せてほしい」などの声が寄せられている。

またHGさんの見た目について、「HG側が全然老けてないのが凄い」「20年くらい経ってんだぞどうなってんだ...」「筋肉ある人って老けないよね」「あの頃から全然見た目が変わってないことがすごい」などと驚く声も上がっている。