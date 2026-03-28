ギャラ問題、SNSで増える「個人案件」...事務所を離れて「フリー」転身が増えてゆく深い背景

事務所には必ず属さねばならないもの――。人気商売ではタレントが「囲い」の中にいることが当たり前だった常識が変わりつつある。事務所を抜けてフリーになるか、エージェント契約を結びながらほぼフリーの状態で動く演者が増え、有名タレントの独立も目立つ。

セクシー業界はAV新法の関係で事務所に属さねば活動しづらい一方で、一般タレント、YouTuberやインフルエンサーはフリー転身が相次ぐ状態だ。筆者はグラビアアイドルの最近の動向も追っているのだが、近頃は独立する例が増えたと聞く。

はたからみると「事務所にいた方が有利そうに思える」ものの、実際のところはケースバイケース。ある程度実績を積み、仕事の取り方がわかってくれば「囲い」から抜けた方が多数のメリットを得られる可能性も高い。

フリーを望む理由は想像以上に深い

少し前は事務所に入っていない＝信頼ができないと判断されがちで、出版社やテレビはフリーの起用を恐れていた。なぜなら、後ろ盾がない演者は音信不通や遅刻などがあり得るせいで、諸々の不安が大きかったからだ。今でも事務所に属するタレントにのみオファーを出す制作も存在はするが、近頃はフリーの数が増えたため、縛りが緩和されつつある。

正直なところ、右も左もわからず自分1人で動けないのなら一か所に留まった方がよい。事務所にいればマネージャーが世話をしてくれるし、プロデュースも全てお願いできる。演者の仕事だけに集中したい人は、ギャラの一部を持っていかれても「お任せ」した方がメリットが多いだろう。やはり事務所ブランドの力は大きく、会社の知名度が高いならオファーには困らないからだ。

しかし、これは「売れっ子」のみ当てはまる話で、期待の新人や稼ぎ頭でもない限りは細かく面倒を見てもらえない。オファーも少なく二軍、三軍以下なら「ただそこにいるだけの人」になり、あまり事務所としての旨味を感じられないだろう。

本人の実力不足で一軍に入れないならまだしも、所属人数が多すぎて埋もれているだけだったり、単にマネージャーの好き嫌いに遭っていたりして不運なケースも見られる。一度悪い状況にハマると打破しづらく、自己プロデュースでようやく輝くタイプも一定数いるため、フリー転身がタレント人生を好転させるきっかけともなり得ることもある。