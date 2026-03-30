つげ義春さんと白土三平さん　カリスマ漫画家、二人の「違い」とは？

「ねじ式」「無能の人」など、多数の風変わりな作品で知られた漫画家のつげ義春さんが2026年３月３日、亡くなった。88歳だった。つげさんは、21年に89歳で亡くなった漫画家、白土三平さんとほぼ同世代。ともに熱狂的なファンに支持され、カリスマ的な人気を誇るなど、いくつかの共通点があった。しかし、決定的な「違い」もあった。

困窮生活から貸本漫画の世界へ

つげさんは、1937年生まれ。白土さんは1932年生まれ。白土さんがやや年長だが、二人はともに困窮の中で育った。

つげさんの父は腕の良い板前だった。しかし、早世。このため、つげさんは小学生のころから、アイスキャンデー売りなどで家計を支えた。中学には行かず、劣悪な労働環境のメッキ工場などで働くことに。貸本漫画の世界を経て漫画家の道に進んだ。

白土さんの父は貧しい画家だった。戦前、プロレタリア美術家同盟の結成に参加。警察に追われ、何度も逮捕されて、拷問も受けた人だった。33年には、拷問死したプロレタリア作家、小林多喜二の最期の姿を「小林多喜二死面」として描いている。

白土さんは、父とともに日本各地を転々とした。そんな中で底辺社会の人とも知り合い、子供のころから大人に交じって農作業や山仕事、狩猟の下働きなどを経験した。旧制中学に入ったものの経済的な事情で中退し、紙芝居の模写や採色の仕事を経て貸本漫画を描くようになる。

二人は、生活困窮→幼少時から家計を助けて厳しい環境で働く→貸本漫画家、という同じような少年期を送っていた。