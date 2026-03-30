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【ドジャース】キム・ヘソン、マイナー5打数5安打も「球団は無視」...「重要なのはキムの活躍よりライバルの不振」韓国メディア大不満

2026.03.30 11:50
スポーツ班

   韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年3月29日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の起用法を巡り、球団への怒りをあらわにした。

  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
    キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • ドジャースの大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
    ドジャースの大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手
  • キム・ヘソン選手（球団インスタグラムより）
  • ドジャースの大谷翔平選手（右）とキム・ヘソン選手

「キム・ヘソンが5安打打ったところで何になる？」

   大リーグ2年目となるキムは、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に韓国代表として出場したため、チーム合流が遅れ、オープン戦の出場が限られた。

   それでもオープン戦9試合に出場し、打率.407、出塁率.448、長打率.519、1本塁打、6打点を記録。課題の打撃で好調さをアピールしたが、デーブ・ロバーツ監督（53）は、マイナー降格を決断した。

   早期大リーグ昇格を目指すキムは、マイナーでも好調を維持している。29日の3Aの試合では、5打数5安打と大爆発し、存在を示した。

   大リーグ昇格への期待が高まる中、「スポーツ朝鮮」は球団に対して不信感をあらわにした。

   同メディアは、キムがオープン戦で打率4割超えを記録したにも関わらず、マイナーに降格したことが納得いかないようで、「キム・ヘソンが5安打打ったところで何になる？ドジャースが彼を無視する理由→重要なのはキム・ヘソンが活躍することより、ライバルたちの不振にある」とのタイトルで記事化した。

   記事では「キム・ヘソンがマイナーリーグで5安打を放ったが、見通しは明るくない」とし、こう続けた。

「5安打だけでロバーツ監督の考えを変えるのは難しい」
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