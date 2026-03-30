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バラエティー番組「アッコにおまかせ！」が放送終了、「自分にもプライドがある」と幕引きの理由を語る

2026.03.30 13:00
リサーチ班

   放送開始以来40年、その歴史に幕を降ろした人気番組「アッコにおまかせ！」（TBS系）の和田アキ子さんが2026年3月29日放送の「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演、40年の歩みを振り返った。この番組は、「アッコにおまかせ！」最終収録の10日前に放送された。

  • おしゃれクリップ公式X（@oshare_clip_ntv）より
    おしゃれクリップ公式X（@oshare_clip_ntv）より
  • アッコにおまかせ！公式X（@akko_tbs）より
    アッコにおまかせ！公式X（@akko_tbs）より
  • おしゃれクリップ公式X（@oshare_clip_ntv）より
  • アッコにおまかせ！公式X（@akko_tbs）より

「自分で終わる発表を」

   和田さんは1968年に歌手デビュー、「金曜10時！うわさのチャンネル！！」（1973年～79年生放送）（日本テレビ系）で人気を博し、ゴッド姉ちゃんのイメージが定着した。芸能生活58年、芸能界のご意見番的存在になった軌跡を紹介。VTRでヒロミさんが「メンタルが弱く、昔は夜中に『悩んでんねん』とか『辛いねん』とか電話がかかってきた」と和田さんのエピソードを話す。自ら番組の幕引きを決めた理由について和田さんは「長い間やっていると老害じゃないけど（そういう弊害も出てくる）、番組で言葉を間違ったりすると揚げ足とる（反応が）嫌だなあと話していて、番組30周年が終わってから、若者がテレビから離れているというのに若者を対象にした（番組を続けるのはどうかなと）。背中をたたかれるのがいやで私にもプライドがある。叩かれる前に自分で終わる発表をしたい。そこは不良の私が許さない」と語った。

「自分1人だけで終わるわけじゃない
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和田アキ子
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