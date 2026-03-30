ドジャース入り期待の日本人選手、米メディアが熱視線送る4人とは...NPB最高の打者は「WBCで将来性示した」

米ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は2026年3月29日、ドジャース入りが期待される次世代の日本人選手を独自に選出した。

「ドジャースは大リーグを目指す日本人選手にとって憧れ」

現在ドジャースには、大谷翔平選手（31）、山本由伸投手（27）、佐々木朗希投手（24）ら3人の日本人選手が所属している。

ワールドシリーズ2連覇中のドジャースは、日本でも高い人気を誇る。なかでも大谷人気は非常に高く、日本のプロ野球選手の憧れの存在でもある。このような状況の中、「ドジャースネーション」は、「ドジャース入りが期待される次世代の日本人選手たち」とのタイトルで記事化した。

記事では「佐々木朗希、山本由伸、そして大谷翔平という3人の日本人スーパースターを擁するドジャースは、積極的に大リーグを目指す日本人フリーエージェントにとって、まさに憧れの移籍先であり、獲得の最有力候補となっている」と指摘し、4人の選手を選出した。

野手で唯一、名前が挙がったのが佐藤輝明内野手（阪神、27）だ。佐藤は昨シーズン、キャリアハイとなる40本塁打を記録し、本塁打王のタイトルを獲得。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に日本代表として出場し、大谷とともにプレーした。

同メディアは佐藤について、次のように評した。

「佐藤は25年にブレイクを果たし、日本の打線においてMLB以外の選手の中では最高の打者だ。彼は40本塁打、102打点を記録し、OPSは.924だった。彼は、ホワイトソックスと契約した村上宗隆と似たタイプで、長打力はあるものの、積極的な打撃スタイルゆえに三振も多めだ。佐藤は常に強い打球を放つことができるが、三塁守備は特筆すべきものではない。マックス・マンシーが年齢を重ねるにつれ、まだ27歳という若さを持つ有望な強打者として、佐藤が台頭してくる可能性がある。WBCでは本塁打こそなかったものの、打率.300、出塁率.417、長打率.600という好成績を残し、その将来性を示した」