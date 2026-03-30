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X公式アカウントが「このアプリは絶対に消さない」　突然の日本語宣言にユーザー困惑「急にどした？」

2026.03.30 16:55
社会班

   SNSサービス「X」の公式Xアカウントが2026年3月30日、突如日本語での投稿を行い、話題を集めている。

  • Xの公式アカウントに何が起きたのか
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  • 日本法人もポストに「同意」したそうだ
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  • Xの公式アカウントに何が起きたのか
  • 日本法人もポストに「同意」したそうだ

「どうやらこのアプリは日本人が乗っ取ったみたいだね」

   英語版のX公式アカウント（@X）は同日昼頃、「このアプリは絶対に消さない」と日本語で宣言。「急にどした？？？」「Twitter消したくせに何言ってんだこいつ」など困惑の声が相次いだ。

   日本語での投稿だったことから、海外のユーザーからも「What does that even mean（一体どういう意味？）」「Lol it looks like Japan has taken over this app. Pretty cool!（笑、どうやらこのアプリは日本人が乗っ取ったみたいだね。なかなかいいじゃん）」など驚きの声が上がっている。

   投稿の意図がつかめないと困惑するユーザーも少なくないが、元ネタとなったのは英語圏で流行し、定番となった「Never deleting this app」とのフレーズとみられる。

   直訳では「このアプリは決して消さない」といった意味だが、XやTikTokなどのSNSサービスに対し、利便性への感謝の気持ちのほか、「時間の無駄だな」と思いつつもついアプリを開いてしまう......という自虐めいた愛着を表現するフレーズとして使われるものだ。

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