ミスチル桜井和寿の歌は「先に声がある？」、お風呂に入った時の感覚がそのままメロディーになる

日本ポップス界の一線を走り続けるMr.Childrenの桜井和寿さんが2026年3月29日放送の「EIGHT-JAM」（テレビ朝日系）にVTR出演、作詞・作曲について自身の考え方を語ったが、作曲にも作詞にも、ファンにはなるほどと思わせる桜井流があった。

発したい声がメロディーになって浮かんでくる

過去にこの番組に出演したアーティストにはミスチルを熱く語るファンが多い。その中の一人、川谷絵音さんは「作曲する時に歌詞とメロディーは同時に出てくる？それとも詩先？メロ先？」と質問した。

桜井さんは「メロ先というか声先（こえせん）」。どういう声でメロディーを響かせたいかが、大事だと思う。『Again』の場合は、『期待しない方が利口です』としたように、わざと『がっ』としている。あのイメージが、歌詞のない段階からあった。そこで、苦しみなのか怒りなのか、というものを表現したかったのだろうなと思う。メロディーや声のイメージはふとした瞬間に出てくる。湯船につかって『あ～』って出るじゃないですか、あれだと思う。あれがそのままメロディーだと思っている」と話した。発したい声がメロディーになって浮かんでくる。そういう流れだと説明した。