DeNA開幕3連敗は「監督の差」、球団OBは牧秀悟「1番起用」も疑問視...「1年間もつのか？」

プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（67）が、2026年3月30日にユーチューブを更新し、開幕3連敗を喫したDeNAの敗因について、「監督の差」との見解を示した。

「監督の采配というよりも、年齢の差が出た」

DeNAは、相川亮二監督（49）就任1年目となった今シーズン、ヤクルトと開幕3連戦を行い、3連敗を喫した。

27日に横浜スタジアムで行われた開幕戦は、初回に1番・牧秀悟内野手（27）に本塁打が飛び出し1点を先制。幸先良いスタートを切ったが、2回に逆転され、2－3で惜敗した。

第2戦は、9安打を放ちながらも2得点に終わり、2－5で黒星を喫した。第3戦は、7回まで2－0でリードしたが、8回に5点を失い、3－5で敗れた。チームは、23年以来3年ぶりの開幕カード3連敗となった。

動画は「【分かれた明暗】『1番牧はやめた方がいい』」などのタイトルで公開された。

DeNAの相川監督と、ヤクルトの池山隆寛監督（60）はともに就任1年目のシーズンとなる。その船出で両チームの明暗が分かれた。

スタッフから「ヤクルトとベイスターズになんの差があったのか？」と問われた高木氏は「監督だな」と即答し、その理由を説明した。

「采配というよりも、年齢の差が出たと思う。同じ初陣。池山監督は、2軍でコーチ歴が長かったし、選手を把握していた。若い人（監督）が言うよりも、おじいちゃんみたいな人が言うと落ち着く。（池山監督は）年を取りながらそういう位置にきている」