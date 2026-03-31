「オタクによる反戦デモ」クリエイターらも参加、思い語る　「平和でなければ活動できません」

国会議事堂正門前で2026年3月28日、「＃オタクによる反戦デモ」が実施され、およそ2000人が集結。漫画家や脚本家、ミュージシャンなどのクリエイターたちとともに、オタク文化を愛する人たちが、イランに攻撃するアメリカとイスラエル、さらには改憲に意欲的な姿勢を見せる高市早苗首相に対する抗議を行った。

人気バンドのボーカルからのメッセージ届く

冒頭、今回のデモを主催した高橋裕行さんは「クリエイターのみなさんが戦争反対を訴えているのを見て、もしかして僕らオタクがバックアップしていけば大きな流れを作れるんじゃないかなと」と開催理由を説明。「我々オタクは平和を愛します。平和でなければオタクの活動はできません。だから絶対に戦争は反対です」と訴えた。

アニメプロデューサーとして『機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編』『シティーハンター』などを手掛けてきた植田益朗さんは「『戦争反対』とSNSで書いただけで、クレームが来たり、何かいじめに遭うような状況は本当に考えられません」と現状を嘆く。また、戦争中は国民の戦意高揚のアニメが制作されていた背景に触れ、「そういう形でアニメが利用されるのは私共の思いとは違います。そういう時代にならないためにも、今日ここで声を上げていきたい」と語った。

漫画『キミのお金はどこに消えるのか』（KADOKAWA）などの作者で漫画家の井上純一さんは、「世界中から戦争がなくなりますように」と記されたイラストをXに投稿した人気イラストレーター・いなほゆらさんがバッシングを受け、謝罪に追い込まれた事態を話題に出し、「中立のフリをして沈黙を貫く。中立のフリをして反戦を叫ぶのを止めさせようとする。それは戦争を進める側に加担してるんです」と語気を強めた。

また、人気バンド・ASIAN KUNG-FU GENERATIONのギターボーカルを務める後藤正文さんからの「市民それぞれが生活の中で戦争への嫌悪を率直に表すことはとても大事だと思います。僕も僕の場所から僕らしく声を上げたいと思います。戦争反対、憲法改悪に反対します」というメッセージが紹介されると、デモ参加者から大きな歓声が上がった。