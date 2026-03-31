伊東市前市長に「学長印注文で卒業証書偽造」報道　悪質すぎてドン引きの声

静岡地検は2026年3月30日、静岡県伊東市の田久保真紀前市長を有印私文書偽造・同行使罪などで在宅起訴した。

各社が報じたもので、SNSでは、田久保氏が学長と法学部長の名前が入った印鑑をインターネットで注文していたとの内容に、波紋が広がっている。

「文学博士○○之印」「法学博士○○之印」使用し自作か

田久保氏をめぐっては25年6月に、当時卒業したと説明していた東洋大学を除籍されていた疑惑が発覚。伊東市議会の議長と副議長に「卒業証書」とされるものを見せたとされているが、その後の提出要請には応じなかった。

同市議会は9月に田久保氏の不信任決議を全会一致で可決したが、田久保氏は議会を解散。その後、10月19日に市議会議員選挙が実施され、31日に度目の不信任決議案が可決され、田久保氏は失職となった。

田久保氏はその後、12月に行われた市長選に出馬するも落選していた。

複数報道によると、静岡地検は30日、一連の騒動をめぐり、田久保氏を有印私文書偽造・同行使罪および地方自治法違反の罪で在宅起訴した。

田久保氏は卒業証書を偽造する目的で学長と法学部長の名前が入った印鑑をインターネットで注文。「文学博士○○之印」「法学博士○○之印」と刻まれた印鑑を使い、偽の卒業証書を作成して市役所内で市職員や市議会の正副議長に提示したとしている。

田久保氏が提示した卒業証書に押印された印鑑は、本来押印されるものとは肩書などが異なっていたとの報道もある。