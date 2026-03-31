佐々木朗希「5回途中1失点」、米メディア「パフォーマンス大きく向上」評価も...韓国メディアは酷評「連勝止めた張本人」

大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する佐々木朗希投手（24）が、2026年3月31日（日本時間）に行われたクリーブランド・ガーディアンズ戦に先発し、5回途中4安打1失点（自責1）で黒星を喫した。

打者18人に対して4安打4奪三振2四球1失点

今季初先発となった佐々木は、初回先頭打者を見逃し三振で仕留めると、続く打者をセカンドゴロに打ち取った。3番ホセ・ラミレス内野手（33）にセンター前ヒットを許すも、後続をレフトフライに打ち取り初回を無失点で終えた。

2回は簡単に3人で終わらせたが、3回に2本の2塁打を許して1点を失った。4回は1死から四球で走者を出したものの、後続2人を内野ゴロに打ち取り無失点で切り抜けた。

1点ビハインドの5回、先頭のアンヘル・マルティネス外野手（24）にセンター前ヒットを打たれたところで降板となった。

この日は打者18人に対して、4安打4奪三振2四球1失点（自責1）の内容だった。

佐々木の降板後、チームは7回に3点を失い4点差に。強力打線は8回まで無得点で、9回に2点を返すも反撃はここまで。2－4で敗れ、開幕からの連勝は「3」でストップした。

大リーグ2年目となる佐々木は、オープン戦で結果を残せなかった。4試合に登板して、防御率は15.58だった。佐々木が制球に苦しむ中、デーブ・ロバーツ監督（53）は、開幕ローテーションの一角に指名し、ガーディアンズ戦に先発することになった。

米メディアから不安の声が上がる中での1失点投球。米ドジャース専門メディア「ドジャースネーション」（ウェブ版）は、この日の投球を次のように評した。